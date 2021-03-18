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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay’da yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay’da yakalandı

Operasyon yapılan köyden görüntüler

Jandarma Akalan Teröristler Canlı Bomba 

-Jandarma ekiplerinden görüntü

( HATAY -DÜZELTME) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-YPG’li teröristlerin ilçeye bağlı, Afrin sınırındaki Kalepte Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kişi yakalandı. Şahısların kaldığı evde yapılan aramada canlı bomba yeleği ve bomba düzenekleri ele geçirildi. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

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