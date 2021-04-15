Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükşehirden ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin gıda paketi

Büyükşehirden ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin gıda paketi

Büyükşehir aracından görüntü

Ramazan Ayı İftar Sofrası 11 Ayın Sultanı Ramazan Paketi Irak 

-Erzakların tesliminden görüntü
-Erzakları teslim alan vatandaşlardan görüntü
-Erzak işleminden detay görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi, 25 bin adet gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.
Ramazanda yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan Başkan Zolan, "Kimsesizlerin kimsesi olmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. İçerisinde temel gıdaların bulunduğu 25 bin ramazan paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Ramazan ayında teslimi tamamlanacak gıda paketleri Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine götürülerek veriliyor. Ramazan gıda paket teslimlerinin korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek yapıldığı kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin ramazan ayını tebrik etti. Ramazan aylarında her gün farklı mahallelerde iftar sofrası kurduklarını, ancak salgın nedeniyle bu geleneğe zorunlu olarak ara verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah salgın bir an önce biter ve hemşehrilerimizle yine aynı sofralarda buluşmanın mutluluğunu yaşarız" dedi.
"Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmak demektir" 11 ayın sultanı ramazanda yapılan yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan Başkan Zolan, "Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu yıl da yalnız bırakmamak ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için ramazan paketleri hazırladık. Gıda paketlerimizi korona virüs tedbirlerine uyarak vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Kimsesizlerin kimsesi olmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement