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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükşehirden çiftçilere manda desteği

Büyükşehirden çiftçilere manda desteği

DETAYLAR

( ANKARA ) - ANKARA

Süt Üretimi Tarım Manda Sütü Katkı Payı Hayvancılık 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 29 Mart’ta yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere ilk etapta 3 ilçede 51 yetiştiriciye ilk kez 153 gebe manda verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni proje kapsamında yerli üreticilere ilk kez “Manda Desteği”nde bulunacak. İlk etapta Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan’da hayvancılıkla uğraşan 51 yetiştiriciye yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere 29 Mart 2021 Pazartesi günü 153 gebe manda verilecek. Hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin yüzünü güldürecek destek sayesinde Ankara’da manda sayısının artırılması, et-süt üretiminde verimliliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi hedeflenirken, aynı zamanda tüketiciler de manda sütü ve yoğurduna daha ekonomik fiyatlarla ulaşabilecek. TÜRKVET sistemine kayıt şartı Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda manda desteği sağlanacak üreticilerin TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ve en az 2, en fazla 10 mandaya sahip olması şartı getirildi.
Destekten 10 mandayı barındırabilecek şahsi ya da 5 yıllığına kiralanmış ahırı bulunanlar, 18-65 yaş aralığında fiziksel engeli olmayanlar, her ikametgâhtan 1 kişi olmak üzere herhangi bir kamu kurumunda çalışmayan vatandaşlar yararlanabilecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 29 Mart’ta başvurusu onaylanan üreticilere Şereflikoçhisar Havyan Pazar Yeri’nde 96, Elmadağ Fen İşleri Yol Asfalt Şefliğinde 18, Nallıhan Hayvan Pazar Yeri’nde ise 39 gebe mandayı teslim edecek. Destekle istihdam da artacak İlk kez sağlanacak manda desteği ile istihdama da katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten ve proje hakkında detaylı bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma destekleri projesi kapsamında hayvancılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ankara tarımın da çok önemli kentlerinden bir tanesidir. Gerek bitkisel üretim gerekse hayvancılık konusunda söz sahibi olan ilimizde Büyükşehir olarak hayvansal üretimi destekliyoruz. İlk etapta 3 ilçemizde 51 üreticimize gebe manda dağıtarak, ilimizdeki manda varlığı artıracağız. Hedefimiz ‘Ankara İli Manda Yetiştiriciliği Birliği’ni kurmak. Manda Birliği’nin kurulmasının ardından ufak bir mandıra oluşturarak Ankara’daki manda yetiştiricilerimizin et ve sütünü değerlendirmek istiyoruz. Kaymak, yoğurt ve peynir gibi ürünleri de katma değerli ürünlere çevirip satışını sağlamak amaçlarımız arasında” dedi.
(ALİ-
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