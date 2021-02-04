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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükşehir, yerel tohumların dağıtımına başladı

Büyükşehir, yerel tohumların dağıtımına başladı

muğla büyükşehir belediyesi yerel tohum merkezi detay görüntü

( MUĞLA )- Geçen yıl Türkiye’nin 81 iline 5 milyon 640 bin yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının yerel tohum dağıtımına başladı MUĞLA

Turab İnternet Sitesi Tarım Ermeni Büyükşehir Belediyesi 


- Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezlerinden birisini kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı yerel tohumlarının dağıtımına başlandı. “Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezlerinden birisini kuran Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar toprakla hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı yerel tohumları dağıtılmaya başlandı. 1 Şubat tarihinden itibaren 2020 yılının yaz sezonunda üretilen 81 çeşit tohumun internet sitesi üzerinden dağıtımına başlandı. Kanun gereği her aileye ücretsiz ihtiyaç miktarı kadar tohumun verildiği yerel tohum dağıtımında vatandaşlar, yereltohum.mugla.bel.tr adresindeki Tohum Talep Formunu doldurarak tohum talebi oluşturabiliyor. Her geçen yıl başvuruların arttığı yerel tohumda Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Türkiye’nin 81 İline 5 milyon 640 bin tohum dağıttı.
Milli ekonominin temeli olan tarımda yerel tohumun en önemli detay olduğunu vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’ya kazandırdıkları Yerel Tohum Merkezi ile tüm Türkiye’ye test edilmiş yerel tohum göndermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Başkan Gürün; genetiği bozulmamış, atalarımızın sandık içinde bin bir emekle sakladığı yerel tohumlara sahip çıktıklarını belirtirken, tüm Türkiye’ye Muğla’da ürettikleri, testlere tabi tutulan yerel tohum gönderdiklerini söyledi.


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