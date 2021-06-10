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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Büyükşehir ve Jandarma trafikten ortak denetim

- Büyükşehir ve Jandarma trafikten ortak denetim

DENETİM DETAY

Gesi Yetkinlik Alkol Muayenesi Trol 

-ARAÇLARIN DURDURULMASI
-EVRAK KONTROLLERİ
-DENETİM DETAY
-ARAÇ İÇİ KONTROL
-JANDARMA KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÜNAL ERDEMİR AÇIKLAMA
-DENETİM DETAY
-ALKOL MUAYENESİ DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik olarak denetimler gerçekleştirdi. 2021-2023 Karayolu Eylem Planı doğrultusunda denetimlerin devam edeceği belirtildi. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde servis taşımacılığı yapan araçlara ilişkin iş ve işlemlerin kontrolünün yapıldığı uygulamaya Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir ve görevli personeller katıldı.
Fabrikaların servis saatlerinde gerçekleşen denetimlerde; sürücülerin ehliyet ve yetkinlik belgileri, alkol muayenesi, araçların servis taşımacılığına uygunlukları, kullanımı yasaklanan aksesuar olup olmadığı, Covid 19 tedbirleri kapsamında belirlenen mesafelere uygunluk gibi konular denetlendi. “Karayolu Eylem Planı doğrultusunda denetimler sürecek” Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceğini belirten Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, “2021-2023 Karayolu Eylem Planı çerçevesinde paydaş kurumlarla yapılan ortak denetimler gerçekleştiriyoruz. Buradaki asıl amacımız meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek. Büyükşehir Belediyesinin Trafik Zabıta ekipleri ile birlikte uygulamalarımız devam edecek. Kazaları önleyip, belirlenen hedeflere ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
(SC-Y)
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