- Büyükşehir, usta halk ozanı Özay Gönlüm'ü unutmadı

-Çelenk sunma töreninden görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal marşından görüntü

-Başkan Zolan konuşmasından görüntü

-Hatıra fotoğraflarının çekilmesinden görüntü



( DENİZLİ )- Başkan Zolan, "Gönlüm Denizli'nin değerlerini ilmek ilmek işledi" DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm’ü vefatının 21. yıl dönümünde de unutmadı. Gönlüm’ü özlemle andıklarını söyleyen Başkan Zolan “Özay Gönlüm, Denizlimizin güzelliklerini, türkülerini, kültürünü, değerlerini ilmek ilmek işleyerek bugünlere gelmesini sağlamıştır” dedi.

Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 21. yıl dönümünde de Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Başkan Zolan'ın sanatçının anıt heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Denizli’nin kültürel mirasına çok büyük katkı sağlayan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm’ün dünya durdukça unutulmayacağını kaydeden Başkan Zolan, “Her geçen yıl O’nu daha da özlüyor, hasretle anıyoruz. Özay Gönlüm Denizlimizin güzelliklerini, türkülerini, kültürünü, değerlerini ilmek ilmek işleyerek bugünlere gelmesini sağlamıştır. Bugün eğer Denizli'mizde türkü söyleniyorsa, heyecan verici ve coşkulu türküler söyleniyorsa, emek vereni Özay Gönlüm sayesindedir. Bize düşen O’nun eserlerini geleceğe aktarmaktır" dedi.

“Türkülerimizde yaşamaya devam edecektir” Özay Gönlüm’ün çok yönlü bir sanatçı olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Özay Gönlüm şehrimiz durdukça, türküleri söylendikçe, bırakmış olduğu eserler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Genç yaşta kaybettik, genç yaşına rağmen dev gibi eserler, türküler ve güzellikler bıraktı. Çok yönlü bir sanatçıydı. Sadece sözüyle değil, yareniyle, tiyatrosuyla ayrı güzel bir sanatçıydı. O’nu minnet ve şükranla anıyoruz. Allah’ım rahmet eylesin” diye konuştu.

Online anma konseri düzenlenecek Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm için anma konseri düzenleyecek. Program 1 Mart 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınlanacak. (EEP-MB-Y)



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