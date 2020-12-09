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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükşehir’in kar timleri iş başında

Büyükşehir’in kar timleri iş başında

Karla mücadele çalışmalarından detay

Köy Yolları Karla Mücadele Kış Mevsimi Yaya Trafiği Kar Yağışı 

-Kar timlerinin çalışması
-kent merkezinden ve çalışmalardan detay

( ERZURUM ) Kar timleri iş başında ERZURUM

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kentte karla mücadele çalışmasına başladı.
Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadelede görev yapacak olan Kar Timleri, tüm ekipmanlarıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildi.
Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapacak olan “Kar timleri”, kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli ekipler, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasında canla başla çalışarak şehri kardan temizledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi’nin kış mevsimine hazır olduğunu ifade etti.
Başkan Sekmen, “Büyükşehir Belediyemizde görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı.
İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1500 personel ve 1000 araçla gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabilirler. 2020-2021 kış sezonunun Erzurum’a sağlık, bereket ve güzellikler getirmesini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkânlarımızı bu yıl da halkımızın hizmetine seferber edeceğiz” dedi.
(ÇK-AT-Y)
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