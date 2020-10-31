Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükşehir ekipleri İzmir'de

Büyükşehir ekipleri İzmir'de

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin arama çalışmalarından görüntü

( İZMİR )- Deprem sonrası Büyükşehir ekipleri İzmir’e yardım için koştu İZMİR

Deprem Kurtarma Ekibi Geçmiş Olsun Gesi Deprem Bölgesi 


- İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nda arama, kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri İzmir'in Seferhisar ilçesinde yaşanan depremin hemen ardından bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile deprem bölgesine 2 arazöz, 2 pikap, 1 arama kurtarma aracı ile birlikte 16 personel hareket etti. Kısa sürede İzmir'e ulaşan ekipler depremin en yoğun olarak etkilediği Bayraklı ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ilçedeki Yağcılar Apartmanı B Blok'ta sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. İzmir'de birçok arama kurtarma ekibi ile birlikte çalışılan Yağcılar Apartmanı'ndan sabah saatleri itibariyle 3 kişinin yaralı olarak çıkartıldığı bildirildi.
Başkan Zolan'dan geçmiş olsun mesajı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile her zaman desteğe hazır olduğunu kaydeden Başkan Zolan, devletin tüm olanakları ile deprem bölgesinde bulunduğunu kaydederek, "İzmir’de yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız İzmir'le. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı