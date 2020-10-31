Büyükşehir ekipleri İzmir'de



- İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nda arama, kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri İzmir'in Seferhisar ilçesinde yaşanan depremin hemen ardından bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile deprem bölgesine 2 arazöz, 2 pikap, 1 arama kurtarma aracı ile birlikte 16 personel hareket etti. Kısa sürede İzmir'e ulaşan ekipler depremin en yoğun olarak etkilediği Bayraklı ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ilçedeki Yağcılar Apartmanı B Blok'ta sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. İzmir'de birçok arama kurtarma ekibi ile birlikte çalışılan Yağcılar Apartmanı'ndan sabah saatleri itibariyle 3 kişinin yaralı olarak çıkartıldığı bildirildi.

Başkan Zolan'dan geçmiş olsun mesajı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile her zaman desteğe hazır olduğunu kaydeden Başkan Zolan, devletin tüm olanakları ile deprem bölgesinde bulunduğunu kaydederek, "İzmir’de yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız İzmir'le. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.



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