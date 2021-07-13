Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Büyükşehir’den LGS tercih desteğine yoğun ilgi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Büyükşehir’den LGS tercih desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir’den LGS tercih desteğine yoğun ilgi

Tercih yapılırken detaylar

Sınav Öğrenciler Doğru Tercih 

-Röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası uzman rehberlerle öğrencilere ücretsiz tercih desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, 4 merkezde 16 Temmuz’a kadar bu hizmeti sağlamayı sürdürecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası öğrencilere ücretsiz tercih desteği sağlıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, öğrencilere sınav sonrası daha doğru tercihler yapabilmeleri için Mamak Gençlik Merkezi, Kuşçağız Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi’nde uzman rehberler eşliğinde ücretsiz tercih desteği başlattı. Tercih desteğine yoğun ilgi Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteğine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uzman Rehber Aslı Kamalı, “Başkanımız Mansur Yavaş’ın öğrenci dostu projeleri doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak iki yıldır YKS ve LGS tercihlerinde Aile Yaşam Merkezlerinde öğrencilere ücretsiz tercih hizmeti veriyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte tüm öğrencilerimizi tercih yapmaya bekliyoruz” dedi.
(ALİ-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı