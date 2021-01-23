Büyükşehir’den kimsesizlere sıcak yuva

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulus’tan sonra Dışkapı’da da yeni barınma evini hizmete açtı. Kalacak yeri olmayan ya da kimsesiz vatandaşlara kucak açan iki barınma evi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 365 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere seslenerek, “Sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin” çağrısında bulundu.İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi her vatandaşa kucak açıyor.Başkent’te Ulus’tan sonra Dışkapı’da da barınma evini hizmete açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunduğu Başkentlilerden özellikle kış aylarında sokakta kalan vatandaşlar için duyarlı olmalarını ve kendilerine bildirmelerini isteyerek “Ankara’mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin” dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus ve Dışkapı Barınma Evlerinde evsiz ve kimsesiz vatandaşlara 365 gün 24 saat sıcak yuva hizmet veriliyor.Soğuk havanın etkisini göstermesiyle evsiz ve kimsesizlerin daha zor günler geçirdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu bilgileri verdi:“Dışkapı’da bulunan ve yeni açılan Barınma Evimiz 92 yatak kapasiteli. Pandemi koşullarından dolayı 51 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Barınma evlerinde genellikle kimsesiz ve kalacak yeri olmayanlar özellikle kış mevsiminde kalmak için geliyor. Gelen vatandaşlarımızın önce banyo sonra da tıraş ihtiyaçlarını karşılıyor sonra da kendilerine temiz kıyafetler veriyoruz. Ulus’taki barınma evi ile birlikte 170 kişilik bir yatak kapasitemiz mevcut ancak Covid-19 salgını nedeniyle 100 kişiyi ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızdan sokakta yaşayan kimsesiz birilerini görmeleri durumunda bizleri Başkent 153’den aramalarını istiyoruz.”4 mevsim ücretsiz hizmetYılın dört mevsimi hizmet vermeyi sürdüren Barınma Evlerinde hafta içi sabah ve akşam yemeği verilirken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları ise 3 öğün yemek imkanı sunuluyor.Barınma Evlerinde; televizyon ve dinlenme odaları, berber, çamaşırhane, temiz kıyafet ve 24 saat sıcak su hizmeti de veriliyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Başkentlilerden gelen ihbarlar doğrultusunda 7/24 kimsesiz ve evsiz vatandaşları bulundukları yerden araçlarla barınma evlerine götürürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar bireysel başvuruda da bulunarak barınma evi hizmetinden yararlanabiliyor.



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