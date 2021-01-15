Büyükşehir'den karla kesintisiz mücadele



- Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı. Gece ve gün boyu kesintisiz devam eden çalışmalarla 17 ilçede kardan kapanan 159 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor. Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 123 araç ve 431 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan ekipler, 17 ilçede 159 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 24, Orhaneli’de 20, Harmancık’ta 4, Mustafakemalpaşa’da 15, İznik’te 5, İnegöl’de 11, Yenişehir’de 9, Orhangazi’de 4, Osmangazi’de 12, Nilüfer’de 7, Gürsu’da 6, Kestel’de 7 ve Keles’te 35 mahallenin yolu kardan temizlendi. Halen kapalı olan mahalle yolu bulunmazken, ekiplerin yollardaki kar nöbeti ise aralıksız devam ediyor.



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