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Büyükşehir’den aşure ikramı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Büyükşehir’den aşure ikramı

Büyükşehir’den aşure ikramı

Aşure dağıtımından görüntüler

( BURSA ) BURSA

Muharrem Ayı Takvim Cuma Namazı Şili Aşure Günü 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı sebebiyle Bursa’nın bütün selâtin camilerinde 10 bin kişiye aşure ikram etti. Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen muharrem ayı münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu sene de Bursa’daki selâtin camilerde 10 bin kişilik aşure dağıttı.
Cuma namazı sonrası cemaate aşure ikram edildi. Hüdavendigâr Camii ve Hamzabey Camii’ndeki aşure dağıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de katıldı.
Murad-ı Hüdavendigâr Camii’nde cuma namazını kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile birlikte vatandaşlara aşure servisinde bulundu. Başkan Aktaş daha sonra Hamzabey Camii’ne geçerek Milletvekili Ödünç ile birlikte BURFAŞ personeliyle beraber Bursalılara aşure ikramında bulundu. Muharrem ayında aşure ikramlarının Türk örf ve adetlerinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Biz de bugün farklı selâtin camilerimizde aşure ikramlarında bulunduk. Yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun. Herkesin muharrem ayını ve aşure gününü tebrik ediyorum” dedi.

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