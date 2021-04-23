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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Büyükşehir çocuklar için Başkent’i süsledi

Büyükşehir çocuklar için Başkent’i süsledi

süslenen yollar, caddeler, binalar

Sosyal Medya Vagon Hatıra Fotoğrafı Resim Sergisi Trol 

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( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkent’in cadde ve bulvarlarını Türk bayrakları ve kutlama mesajlarının yer aldığı billboardlarla süsledi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı pandemi koşulları nedeniyle sınırlı etkinliklerle kutladı. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle Ankara Metro Sanat Galerisi çocuklara özel resim sergisine ev sahipliği yaparken, 23 Nisan nedeniyle Başkent Metrosu’nda marşlar çalındı. EGO Genel Müdürlüğü metro vagonlarında yer alan tutamakları çocukların çizdiği resim ve şiirlerle donattı. Ankara’nın bulvar ve Caddelerinde ise Türk bayrakları ve 23 Nisan kutlama mesajlarının yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara seslenerek, ABB Tv’de yayınlanacak programları izlemeleri tavsiyesinde bulundu.Metroda fotoğraf köşesi ve tutamaklarda çocuk esintileriHafta boyunca devam etkinlikler kapsamında Ankara Metrosu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen aileler ve çocuklar için bir fotoğraf köşesi oluşturuldu. EGO Genel Müdürlüğü çocuklara küçük bir de sürpriz yaparak, Başkentli çocuklardan gelen fotoğraf ve şiirleri metro vagonlarındaki tutamaklara yerleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, çocuklara, “Sevgili çocuklarım, bu ayrı geçireceğimiz ikinci 23 Nisan ama üzülmeyin, aramızdaki mesafelere rağmen gönüllerimiz bir olacak. ABB Tv üzerinden paylaşacağımız tiyatrolarımız ve konserler ile dolu dolu zaman geçirin olur mu?” sözleriyle seslendi.
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