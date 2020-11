- Büyükşehir çadır kentte de çocukların yanında

-Röportaj

- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturduğu çadır kentte çocuklar da unutulmadı. Alana Gezici Çocuk Dünyası tırı kuran Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen çocukları hem eğitici faaliyetlerle buluşturuyor hem psikolojik destek veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını depremden etkilenen İzmirli vatandaşlar için seferber etmeye devam ediyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır kente Gezici Çocuk Dünyası tırı kuran Büyükşehir, çocuklara eğitsel faaliyetlerle beraber psikolojik destek de veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan ve Gezici Çocuk Dünyası tırında görev yapan çocuk gelişim öğretmeni Zeliha Uçan, “Burada çocuklarla oyun oynuyoruz, şarkı söylüyoruz. Resim boyama, hikaye kitaplarımız, oyuncaklarımız geldi. Üç çocuk gelişim öğretmeni, bir psikolog görev yapıyor. Çok talep var, dönüşümlü olarak biz her çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Her türlü pandemi önleminin de alındığını söyleyen Uçan, "burası 20-25 çocuk kapasiteli ama biz bir defada içeriye 10 çocuk alıyoruz. Girerken galoş giydiriyoruz. Ateşlerini ölçüyoruz. İçerisini sürekli dezenfekte ediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz ama önceliğimiz sağlık olduğu için her türlü önlemi alıyoruz” şeklinde konuştu.

