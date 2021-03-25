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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükşehir binasında yavru kedi kurtarma operasyonu

Büyükşehir binasında yavru kedi kurtarma operasyonu

belediye binası içinde tavanın delinmesi

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Yürüyen Merdiven Havalandırma Boşluğu Yavru Kedi 

-detaylar
-kedinin kurtarılması
-kedinin görüntüsü
-röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisindeki havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının havalandırma boşluğuna giren kedinin seslerini duyan personel durumu itfaiyeye bildirdi. Belediye binasına gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü odasında kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekibi, havalandırma boşluğundaki kedinin yerini tespit etti. Sürekli yer değiştiren kedi için uzun uğraş veren itfaiye tavanın birkaç yerinden delik açtı. İtfaiye erleri bir saatlik çalışmayla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yavru kedinin sesini duyarak itfaiyeye haber veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nda görevli personel Deniz Ak, “Sabah mesaiye geldiğimde yürüyen merdivenlerin bulunduğu yerden kedi sesi geldiğini duydum. Hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Kediyi çıkarmak için çok uğraştılar. Emeklerine sağlık çok teşekkür ederim. Bu yavruyu burada bırakmak olmazdı. O yüzden kediyi sahiplenmek istiyorum. Adını da ‘Sarman’ koymak istiyorum” diye konuştu.

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