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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Büyükşehir Belediyesi, şehre trafik eğitim parkı kazandırıyor

Büyükşehir Belediyesi, şehre trafik eğitim parkı kazandırıyor

-Büyükşehir Belediyesinin trafik alanında ji çalışmalarından görüntüler

Trafik Kuralları Minyatür Trafik Eğitim Parkı Bisiklet Öğrenciler 

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( BALIKESİR ) -- Bu park trafiğe düzen, geleceğe can verecek BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle trafik eğitim alanı inşa ediyor. 10 bin 36 metrekare alan üzerinde yapılan ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı parkta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırarak daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek amacıyla trafik eğitim parkının yapımına başladı.
Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği eğitim parkı, Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 10 bin 39 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Büyükşehir ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiği trafik eğitim parkının kasım ayında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Minyatür bir şehir kurulacak Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılması hedefleniyor. Balıkesir'in en önemli eğitim merkezlerinden birisi olacak trafik eğitim parkında ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanı bulunuyor. (HT-BD)
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