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Büyükşehir Belediye Başkanından Menteşe için tahliye uyarısı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükşehir Belediye Başkanından Menteşe için tahliye uyarısı

Büyükşehir Belediye Başkanından Menteşe için tahliye uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama

( MUĞLA )- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kavaklıdere’de yangının Muğla’nın Merkez ilçesi Menteşe için tehdit oluşturması durumunda tahliye kararı çıkabileceğini açıkladı MUĞLA

Ağaçlı Yangın Kabil Orman Yangını 


- Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde devam eden orman yangınının gece saatlerinde Kozağaç Mahallesini ve Menteşe ilçesini tehdit oluşturması durumunda tahliye kararı çıkabileceğini açıkladı.
Başkan Gürün yaptığı açıklamada, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün: "Kozağaçlı hemşerilerimiz ve belediyemizin ekipleri ile beraber kesimler yapılacak bir band oluşturulmaya çalışılacak. Kozağaç ve Menteşe’de oturan hemşerilerime söylemek istiyorum belki de belli bir saatten sonra boşaltma kararı çıkabilir. Buna göre hazırlıklı olmamız lazım. İlle boşaltılacak demiyorum ama tahliye kararı çıkabilir. Bu konuda muhakkak hazır olmamız gerekiyor ve hiçbir direniş göstermeden bulunduğumuz bölgeleri hemen boşaltmamız lazım. Sizin canlarınız bizim için çok önemli. Şuan sabaha kadar yangının ne şekilde ne yöne evrileceğini kimse kestiremiyor ve bize söylemiyor. Orman’dan da bize verilen bir bilgi yok onu da söylemem lazım. Yapılacak ne varsa hemşerilerimizle beraber yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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