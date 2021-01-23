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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi

Büyükler kar temizledi, çocuklar kızak kayarak eğlendi

İŞ MAKİNELERİNİ KAR TEMİZLEMESİ

Gesi Kardan Adam Kar Yağışı 

-VATNDAŞALRIN DAMALRINI TEMİZLEMELERİ
-ÇOCUKLARIN KIZAK KAYMALARI

( VAN ) VAN

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası büyükler evlerinin damları ile sokakları kardan temizlerken, çocuklar ise kızak kayarak karın keyfini çıkardı.Hafta başı Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesin de de birçok yerleşim yerinin yollarını kapanmasına neden oldu. Kar yağışı sonra Van’ın Bahçesaray ilçesinde belediye ekipleri sokakları kardan temizlerken, vatandaşlar ise evlerinin damlarını temizlemeye çalışıyor. Kar yağışı ile birlikte büyükler için hayat koşulları zorlaşırken, çocuklar için ise eğlence kaynağı olur. Kar yağışı sonrası çocuklar, bir yandan kartopu oynayıp kardan adam yaparken, bir yanda da kızakları ile kayarak karın keyfini çıkarmaya çalıştılar.
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