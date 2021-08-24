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Büyükelçiler, Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Büyükelçiler, Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi

Büyükelçiler, Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi

Heyetten görüntü

Diplomat İslam Muhabir Büyükelçiler Şili 

-Cirit oyunu
-Cirit oyununun izlenmesi
-Çelikel ile röp.
-detay

( BİTLİS ) BİTLİS

- Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Van’a gelen ve ardından Bitlis’in Ahlat ilçesine geçen 68 ülkenin büyükelçileri, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikleri izledi.Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 2 gün boyunca kentte çeşitli gezi ve incelemelerde bulunacak olan 150’yi aşkın büyükelçi ve diplomat sabah saatlerinde Van’a geldi. İlk olarak Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’na giden büyükelçiler, ardından Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Buradan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkiindeki millet bahçesine gelen büyükelçiler, etkinliğe katılan ülkelerin ve belediyelerin sergilediği çadırları gezdi. Büyükelçiler, daha sonra cirit oyunlarını izledi.İHA muhabirine konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van programının ardından 68 ülkeden gelen büyükelçileri Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde ağırladıklarını belirtti.
Genel Sekreter Çelikel, “Sabah saatlerinde Akdamar Adası’nda Akdamar Kilisesi’ni ziyaret ettirdik. Bir İslam medeniyetinin içinde bir yapıyı görmeleri onların da adına önemliydi. Sonrasında etkinliklerimizin başlangıç noktasına getirdik. Şu an kültürümüze ait cirit oyunlarımızı seyrediyorlar. İnanılmaz derecede bir memnuniyet var. Çoğu ilk kez bu bölgede bulunduğunu ifade ediyor. Bu yüzden büyük bir keyif duyduklarını ifade ettiler. 150 kişilik misafirlerimizi yarın Van Kalemizi, müzemizi, kedimizi, yöremize ait güzellikleri göstermeye devam edeceğiz. Akabinde büyükelçilerimizin Cumhurbaşkanımızla bir yemek programı olacak. Yarın akşam itibariyle ilimizden ayrılacaklar” dedi.

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