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Büyükelçi, Aziz Vlas’ın Sivas’taki mezarını ziyaret etti
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Büyükelçi, Aziz Vlas’ın Sivas’taki mezarını ziyaret etti

Büyükelçi, Aziz Vlas’ın Sivas’taki mezarını ziyaret etti

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta açıklama

İsaf Hac İbadeti Allah Hac Şili 

-Mezar başından detay

( SİVAS ) SİVAS

- Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Hristiyanlığın önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen ve Avrupa’da 1200 kiliseye ismi verilen Aziz Vlas’ın Sivas’taki mezarını ziyaret etti. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta Hristiyan dünyasının önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen Aziz Vlas’ın mezarı olduğu düşünülen yeri ziyaret etti. Hristiyanlık tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Aziz Vlas’ın Sivas’ta Kaleardı Mahallesi’nde bulunan mezarını ziyaret eden Valdez'e, bölgede kazı çalışmalarını yürüten Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser eşlik etti. Sbasteli Vlas (Aziz Vlas), MS 280 ile 283 yılları arasında Sivas'ta doğduğu tahmin edilen ve Sivas piskoposu iken inançlarından vazgeçmediği için 316 yılında Romalılar tarafından işkence yapılarak öldürülmüştü. Aziz Vlas'ın birçoğu Fransa'da olmak üzere bin 200'e yakın kilisede ismi yaşatılıyor. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Aziz Vlas'ın mezarının başında yaptığı açıklamada, Paraguay halkı için Aziz Vlas'ın çok önemli bir kişilik olduğunu belirterek,"Paraguay halkı için, bize sağladığı iyilikler için Aziz Vlas'a dua ediyoruz. Kazı ekibinin başı olan Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum ve buradaki herkese minnettarlığımı iletiyorum. Sivas halkına da çok teşekkür ediyorum. Aziz Vlas'ın mezarı için gayet iyi bir iş çıkarıyorlar. Aziz Vlas özelikle Paraguay'daki Katolik halk için çok önemli bir yere sahiptir. Çok büyük bir onur bizim için. Az önce de hac ibadetimi yerine getirdim" şeklinde konuştu.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser,"Kazı çalışmaları arttıkça biz de Aziz Vlas'ın Latin ülkelerinde bu kadar sevilmesini yeni öğreniyoruz. İnşallah bu ziyaret ülkeler arasında çok güzel kanalların açılmasına, Sivas'ın daha güzel tanıtılmasına ve yeni misafirler kazandırılmasına vesile olur. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ziyaretlerinden dolayı” dedi.

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