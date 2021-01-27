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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattı

Büyükçekmece'de sulu kar yağışı başladı, aydınlatma direği yan yattı

Sulu kar yağışından görüntü

Şiddetli Rüzgar Kar Yağışı Aydınlatma Direği 

-Direkten görüntü
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( İSTANBUL )- Şiddetli rüzgar E-5'te aydınlatma direğini yan yatırdı İSTANBUL

- E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.
Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.
(MD-YM
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