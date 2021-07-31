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Büyükçekmece’de korkutan yangın
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükçekmece’de korkutan yangın

Büyükçekmece’de korkutan yangın

Yangın drone çekimi

Yangın Gökyüzü Çekim Terörist Teröristler 

-Yangından detaylar
-Sinan Dereler Röp
-Satılmış Alper Röp
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi’nde boş bir arazide yangın çıktı. Yangında can veya mal kaybı meydana gelmezken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Olay Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kabloların bakırını daha rahat alabilmek için plastik kabloları yakan iki kişinin yaktığı ateş kontrolden çıktı ve içinde kepçe ile kamyonların bulunduğu boş arsanın bir kısmının yanmasına sebep oldu. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda, can ve mal kaybı yaşanmadı. “Yangına kimse kayıtlı kalmıyor” Geçtiğimiz sene kendi dorsesinin yandığını söyleyen Sinan Dereler, “Kablocuların yaktığı kıvılcım giderek büyüyerek, önce lastiklere sonra araziye sıçradı. Bizim dorsemiz geçen sene yandı. Bu yangına kimse kayıtlı kalmıyor. Biz itfaiyeyi elli sefer aradık, ‘ya bu küçük yangın, bunu ayağınızla da söndürürsünüz’ diyor. Garajda 20 tane araç yatıyor, yangına 1 tane araçla gelmiş. Şimdi burada herkesin malı yansa ne olacak. Zaten teröristler yakacağı yeri yaktı. Az bir yeşilliğimiz vardı onu da yok ettiler” dedi.
Yangının nasıl çıktığını görmediğini söyleyen Satılmış Alper ise, “Yangın yol kenarında çıktı. Tutuşmuş, bu tarafa doğru geldi. Allah’tan makineler yanmadı” ifadelerini kullandı. (YÇŞ- İD-
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