Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada

Büyükçekmece'de kısıtlama gününde yaşanan akılalmaz kaza kamerada

Olay yerinden görüntüler

Hastane Kamera Ticari Araç Aşırı Hız Trol 

-Yaralı sürücünün görüntüsü
-İtfaiyenin çalışması
-Kazaya karışan araçlar
-Güvenlik kamerası
-Detay

( İSTANBUL )- Ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı araç, bir başka araca çarparak yan yattı İSTANBUL

- Büyükçekmece'de ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak seyir halindeki bir başak otomobile çarptı. Sokağa çıkma kısıtlaması gününde yaşanan kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Muratçeşme Mahallesi Sultanmurat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kısıtlama gününde sokağa çıkan ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Seyir halindeki bir başka otomobile arkadan çarpan araç, yan yatarak durdu. Kazada ehliyetsiz genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan iki kişi ise tedbir amaçlı kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kısıtlama gününde yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen hafif ticari araç, diğer araca çarparak yan yatıyor. Kaza sonrası vatandaşlar yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine koşuyor. (ECİ-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement