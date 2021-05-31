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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Yıkılan binalardan detay görüntüler

Deprem Kentsel Dönüşüm Projesi 

-Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )- Risk taşıyan 8 bina yıkıldı İSTANBUL

- Büyükçekmece’de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlanılan kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 8 bina, 5 kat ve 45 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı ve riskli yapıların yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi.
İstanbul’da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 8 blok, 5 kat ve 45 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı ve riskli yapının yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaların hızla devam ettiklerini aktaran Kazancı, “Biliyoruz ki deprem her an kapımızda. Bugün Cumhuriyet mahallesindeyiz ve burada arkamda gördüğünüz 8 bloktan oluşan 45 dairenin dönüşümü yapılacak. Bu bloklardan bir tanesi 2019 depreminde hasar görmüştü ve bu olayla birlikte diğer hak sahipleri de anlaşarak evlerini boşalttılar. Yapıların zemin etütleri yapıldı, karotlar alındı ve sonucunda binaların depreme dayanıksız olduğu sonucu ortaya çıktı. Bu sonuçla birlikte buradaki 45 dairenin yıkımı başladı.
En kısa zamanda buradaki vatandaşlarımız sağlıklı dairelerine kavuşacaklar. Büyükçekmece’de bu bölge dışında 3 bölgede daha yıkımlar devam etmektedir. Toplamda 4 bölgede 70 kadar dairenin yıkımları sürmektedir. Çok hızlı bir şekilde her gün, her hafta yıkımlara devam edilmektedir. Bizim amacımız Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı binalarda yaşamaları ve depremde can kaybı yaşanmaması” diye konuştu.

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