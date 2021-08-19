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Büyükçekmece’de kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükçekmece’de kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı

Büyükçekmece’de kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı

Adli tıptan görüntü

Polis Kadın Cinayeti Nadan Cinayet 

-Olayın yaşandığı Binadan görüntü
-Adamın ve kadının fotoğrafları

( İSTANBUL )- Zanlı sokak ortasında 'Öldürdüm onu' diye bağırmış İSTANBUL

- Büyükçekmece’de eski eşi tarafından boğarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Eski eşini öldürdükten sonra sokağa çıkıp “Öldürdüm onu” diye bağırdıktan sonra polisi arayıp teslim olmuş. Olay gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Fatma İnan(52) evine gelip kendisiyle tartışan Metin Esin ( 55)tarafından boğularak öldürülmüştü. Olay sonrası sokağa çıkan Esin’in, “Öldürdüm onu” diyerek bağırdı ve sonrasında polisi arayarak olay yeri yakınında teslim olduğu öğrenildi. Esin ve İnan’ın 2014 yılında boşandığı da söylenildi. Esin’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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