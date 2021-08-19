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Büyükçekmece’de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Büyükçekmece’de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü

Büyükçekmece’de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü

Binadan görüntü

Kadın Cinayeti Cenaze Namazı Katil Zanlısı Kıskançlık Polis Ekipleri 

-Adli tıptan görüntü
-Kadının fotoğrafı

( İSTANBUL ) - (Özel) İSTANBUL

- Büyükçekmece’de 52 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından evinde kıskançlık bahanesiyle boğularak öldürüldü. Katil zanlısı eski eşi polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatma İnan isimli (52) 2 çocuk annesi kadının evine gelen bir süre önce boşandığı Metin Esin (55) tartıştıktan sonra İnan’ı boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Esin’i evin yakınında gözaltına alarak ifade almak üzere emniyet götürdü. Cinayetin kıskançlık bahanesiyle çıktığı iddia edildi. İnan’ın cenazesi ise polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Katil zanlısı Esin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken İnan ise kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak. (MD-YM-
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