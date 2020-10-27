Büyükçekmece’de ev sahibiyle kiracının kavgası kanlı bitti

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( İSTANBUL )- Ev sahibinin yakını kiracıyı silahla vurarak olay yerinden kaçtı İSTANBUL



- Büyükçekmece’de ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, ev sahibinin yakını olduğu öğrenilen bir kişi kiracıyı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay, saat 22:00 sıralarında Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Dilaver sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın birinci katında oturan Adnan E., ile ev sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ev sahibinin yakını olduğu öğrenilen bir kişi yanındaki silahla Adnan E.’ye 4 el ateş ederek olay yerinde kaçtı. Adnan E. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yaralı Adnan E. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin sokak üzerinde ve binadaki incelemeleri tamamlanmasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı. Olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için ise polis ekipleri çevrede operasyon başlatırken, olay esnasında evde bulunan Adnan E.,’nin eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



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