Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Kaza yeri

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Eğitim Uçağı Havayolu Şirketi Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin çalışması
-Pilotun çıkarılma anı
-Detay

( İSTANBUL -UÇAĞIN YAKIN GÖRÜNTÜSÜ)- Öğrenci pilot uçaktan yaralı olarak çıkarıldı İSTANBUL

- Büyükçekmece’de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Uçakta sıkışan öğrenci pilot uzun uğraşlar sonunda çıkarılarak, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait TCUGG kuyruk numaralı Sonaca F 201 tipi eğitim uçağı Büyükçekmece’de düştü. Motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada 11.05'de düşen uçağın içindeki öğrenci pilot sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler pilotu çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda çıkartılan pilota ilk müdahalesini sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kaza alanı ve ekiplerin çalışması drone ile görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı