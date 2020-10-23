Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Büyükçekmece’de düşen uçağın genç pilotu hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de düşen uçağın genç pilotu hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Ambulans Helikopter Eğitim Uçağı Havayolu Şirketi 

-fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dün Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçağın pilotu Beytullah Nart’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından dün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Genç pilotun doktorların tüm müdahalesine rağmen yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybettiğini öğrenildi. Nart’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı