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Büyükçekmece’de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükçekmece’de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Büyükçekmece’de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Binaların yıkılma anı

Deprem Deprem Riski Felaket Hasarlı Bina Kentsel Dönüşüm 

-Başkanın gelmesi
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece'de deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’da beklenen deprem riskine ilişkin konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyükçekmece’nin burnu bile kanamayacak” dedi.
İstanbul’ da beklenen büyük Marmara depremine karşı Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında Fatih Mahallesi’nde 5 kat, 26 bağımsız bölümden oluşan 3 riskli yapının yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, bugüne kadar 30 binden fazla konutu yenilerken, geriye ise yaklaşık 15 bin konutun kaldığı tespit edildi. “30 binden fazla konutu yenilemenin gururunu yaşıyoruz” Deprem riskine karşı bina yıkım çalışmasında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Güney illerimizde ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Bizim de ekiplerimizin bir kısmı orada çalışıyor 1 haftadan beri. Çok büyük bir felaket Türkiye için. Biz depreme de çok iyi hazırlıklı olmak zorundayız. Benim şu anda bir gözüm bir kulağım Manavgat’ta çünkü Büyükçekmece AKUT ekipleri orada çalışıyor. Deprem de önümüzde. İnanılmaz korkuyorum, endişem var. 2000’den bu tarafa devam ettirmekte olduğumuz kentin yenilenmesi yani depremde altında insanların kalacağı binaların yıkılıp yeniden yapılması meselesini bugüne kadar çok ciddiyetle sürdürdük. Şu ana kadar 30 binden fazla konutu yenilemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
“Büyükçekmece’nin depremde burnu bile kanamayacak” Olası bir Marmara depremine yönelik konuşan Başkan Akgün, “3 binden fazla binayı tespit ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla 30 binden fazla binayı yeniledik, 10-15 bin konutu daha yenilediğimiz zaman, bunu en fazla 3 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyükçekmece depremde burnu kanamayan bir ilçe olacak. İstanbul’da korkunç büyük bir tehlike var. Bunu her vesileyle dile getirmek hepimizin milli görevi” diye konuştu.

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