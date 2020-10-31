Büyükçekmece’de balıkçı teknesi battı, 8 balıkçı kurtarıldı

- Büyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece açıklarında bir balıkçı teknesi battı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı’na getirdi.
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