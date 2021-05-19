Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

- Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

Kutlamadan görüntü

Saygı Duruşu Bayram Coşkusu 

-Başkanın açıklaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a ayak basışının 102. yıl dönümü Büyükçekmece’de büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında bu yıl da kısıtlı etkinliklerle gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Büyükçekmece’de renkli görüntülere sahne oldu. Milli Mücadele Konvoyu’na ilgi büyüktü Büyükçekmece’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükçekmece gençliğinin Atatürk Anıtına çelenk takdimi ile başladı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından oluşturulan “19 Mayıs Milli Mücadele Konvoyu” aracılığıyla bayram coşkusu ilçenin 24 mahallesine taşındı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gençlerle birlikte üstü açık otobüsten ilçe halkının bayramını kutladı. Bayram coşkusuna salladıkları Türk bayrakları ile ortak olan vatandaşların balkon ve sokaklarda oluşturduğu görüntüler zaman zaman heyecan ve coşkuyu zirveye taşıdı. Gün boyu devam eden 19 Mayıs Milli Mücadele Konvoyu’na ilgi yoğun oldu. “19 Mayıs büyük destanın başlangıcıdır” 19 Mayıs tarihin Türk milleti adına büyük önem taşıdığını kaydeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı: “Memleket tamamen işgal altında. Yıl 1919 19 Mayıs. Ülkenin kurtarıcısı ve gelecekte Atatürk ismini alacak Mustafa Kemal Samsun’a çıkar. Hedef Anadolu halkını ayaklandırmak ve düşmana karşı topyekün bütün cephelerde mücadeleye girmek, savaşa girmek. Ve başarır. Sonuçta 30 Ağustos 1922 de düşman yurttan tamamen atılır. İşte bu büyük destanın başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu anlamda bizim en büyük bayramlarımızın başında gelir. Kurtuluşumuzun başlangıcı olduğu için. Bütün ulusumuza Türk gençliğine kutlu olsun. (RU-NSO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement