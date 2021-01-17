Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Büyükçekmece beyaza büründü

Büyükçekmece beyaza büründü

Büyükçekmece’deki kar drone görüntüsü

Kar Yağışı 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Büyükçekmece havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da dün itibariyle yoğun kar yağışının olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün akşamüzeri kar yağışı başladı.
Yer yer yoğun olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde beyaz örtü oluştu. Büyükçekmece de yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen ilçeler arasındaydı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Büyükçekmece, havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı