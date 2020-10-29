Büyükçekmece Atatürk Evi ve Müzesi’nin temeli atıldı

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( İSTANBUL )- Cumhuriyetin 97. Yılı kutlamaları Büyükçekmece’de gerçekleşti İSTANBUL



- Büyükçekmece’de Cumhuriyetin 97. Yılı kutlamaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin birebir aynısının temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Belediye’nin cebinden bir kuruş çıkmadan Büyükçekmece halkı tarafından yapılıyor” dedi.

Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü kapsamında Büyükçekmece’de bir dizi etkinlik düzenlenerek coşkuyla kutlandı. Önce ilçe meydanında Atatürk büstünü ziyaret edip, büste çiçek koyan Belediye Başkanı Hasan Akgün, daha sonra 97'inci yıl kutlamaları dahilinde başlatılan Atatürk Evi’ni temel atma törenine katıldı.

Büyükçekmece Kordonboyun’daki törene bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi. Daha sonra Halk Oyunları ekibinin Zeybek ve Harmandalı gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Yapılan ev ile kısa bir fragman yayınlanarak Büyükçekmeceli vatandaşlara bilgi verildi.

Büyükçekmece halkının “Büyük İmecesi” projesiyle inşa edilmeye başlanan ev, Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evinin birebir aynı ölçülerinde olacağını öğrenildi. Bu projeyi Büyükçekmece Belediyesi tarafından hazırlandığı ancak halkın “Büyük İmecesi” ile Belediye’nin kasasından para çıkmadan yapılacağı vurgulandı. Büyükçekmece halkının Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıktığını belirten Hasan Akgün, yapılacak olan evin aynı zamanda müze olarak kullanılacağını ve içerisinde doğumundan son günlerine kadar kendi eşyalarının bulunduğu bir köşe hazırladıklarını söyledi.



Müzede aynı zamanda Atatürk’ün yaptığı yenilikleri tanıtan dijital sistemin olacağını öğrenildi. Atatürk’ün doğduğu evinin birebir aynısını yapıyoruz Temel atma törenin konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Atatürk anıtına çelenk koyarak bu güne başladık. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Yurdumuzu işgalden kurtararak bize bu vatanı hediye etti. Bizde Cumhuriyetin 97.nci yılı kapsamında bu güzel meydanda onun doğduğu evin birebir kopyasını müze yapmayı hedefliyoruz. Bu projeyi biz hazırladık ancak Büyükçekmece halkı kendi yapmak istedi. Bizim cebimizden bir kuruş çıkmadan bu projeyi gerçekleştireceğiz. Müze’nin içerisinde o zaman Selanik’teki evde ne var ise hangi eşyalar var ise aynılarını topluyoruz. Balkanlardan, Makedonya’dan o döneme ait eşyaları getiriyoruz. Gençlerin atalarını daha iyi tanıyacağı bir dijital ortam hazırlıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.





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