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Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular

Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular

- Yangından gece görüntüleri

Jandarma Büyükbaş Hayvanlar Yangın Büyükbaş Hayvan Hayvan 

- - Büyükbaş hayvanlardan detaylar
- - Genel detaylar

( MUĞLA )- Muğla’da yangınla mücadele devam ediyor MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi yangının ilerlemesi sebebiyle alevlere teslim olurken, vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudu. Muğla’nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor. İlk olarak 28 Temmuz’da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu. Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı. Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor. Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi. Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu. Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı.
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