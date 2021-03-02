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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi, kurtarma çalışması başlatıldı

Büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi, kurtarma çalışması başlatıldı

Tokat'ta devrilen tır

Cenin Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Direksiyon Hayvan 

-Yolun kenarında bekleyen yaralı büyükbaş hayvan
-Tırın dorsesinde kurtarılmayı bekleyen büyükbaş hayvanlar
-Ekiplerin çalışması
-Kaza yapan tır sürücüsünün arkadaşı ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta dorsesi büyükbaş hayvan dolu tır yan yattı, yaralanan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevki İhsaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Amasya’ya kesimhaneye 31 adet büyükbaş hayvan taşıyan M. Ç. idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Yan yatan tırın iki katlı dorsesinin üst katında bulunan hayvanlardan bazıları gecenin karanlığında kaçarak gözden kayboldu. Tırın üst ve alt katında sıkışan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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