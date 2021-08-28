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Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyon hazırlıkları başladı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyon hazırlıkları başladı

Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyon hazırlıkları başladı

Drone görüntüsü

Restorasyon Toplantı Diyalog Koordinat Bakan Yardımcısı 

-Bakan Yardımcısının alana gelişi
-Patrik ve bakan yardımcısı diyalog
-Müzik ekibi
-Kürsü konuşmaları
-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Büyükada Rum Yetimhanesi restorasyon çalışmaları öncesi bilgilendirme toplantısı İSTANBUL

- 1964 senesinden bu yana kapalı olan ve tamamen yıkılma tehlikesi altında olan Büyükada Rum Yetimhanesi Binası için restore çalışmaları öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Yetimhanenin son hali ise havadan görüntülendi. 2018 yılında ‘Avrupa’nın tehlike altındaki 7 Kültürel miras alanından biri’ olarak ilan edilen Büyükada Rum Yetimhanesi binasının kurtarılması için çalışmalar başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ tarafından yapılan dijital belgeleme, rölöve çizimleri ve malzeme analizleri ilgili anıtlar kuruluna sunuldu, restitüsyon çizimleri ise hızla devam ediyor. Restorasyon sürecine dair başlatılan çalışmaların toplumun geniş kesimleri ve proje paydaşları ile paylaşılması amacıyla, İstanbul Rum Patrikhanesi Yetimhane binasının bahçesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Ekümenik Patrik Bartholomeos, Europa Nostra Türkiye Başkanı Burçin Altınsay Özgüner ve proje koordinatörü Laki Vingas katılım sağladı. Öte yandan tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi havadan görüntülendi. "Çalışmaların destekçisi olacağız" Program kapsamında konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Farklı din ve kültürlerin yaşadığı şehrin adı İstanbul’dur. Bizim vazifemiz kültürel mirasların korunmasıdır. Bu yapıların restorelerini tamamlamaya gayret ediyoruz. Özellikle azınlık vakıflarıyla yaşanan sorunlar Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çözüme kavuşturduk. Buradaki Rum Yetimhanesi 1. dereceden tarihi sit. Burada yürütülen çalışma da iki önemli başlık için titizlikle çalışmalar yürütülüyor. İlk sor restorasyon nasıl olacak? İkinci soru ise restore sonrası bina hangi fonksiyonla varlığını sürdürecek? Böylesine önemli bir yapı belli bir aşamaya getirilmiş. Şu an için neler yapılacağı konuşuluyor. Biz de bu süreçte yürütülen çalışmaların destekçisi olacağız. diye konuştu.

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