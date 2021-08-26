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'Büyük Zafer'in 99. yıldönümü etkinlikleri Kütahya'da da başladı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Büyük Zafer'in 99. yıldönümü etkinlikleri Kütahya'da da başladı

'Büyük Zafer'in 99. yıldönümü etkinlikleri Kütahya'da da başladı

Fotoğraf sergisi

Savaş Alışveriş Fotoğraf Sergisi Kahramanlık Alışveriş Merkezi 

-Vatandaş ve protokol
-Serginin gezilmesi
-Vali Vekilinin açıklaması
-Detaylar

( KÜTAHYA -ÖZEL)- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın kurtuluşun 99. yıldönümü etkinleri kapsamında, 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisi açıldı KÜTAHYA

- Milli Mücadele döneminin en önemli cephelerinden olan Dumlupınar’da yazılan kahramanlık destanı fotoğraf sergisine taşındı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın kurtuluşun 99. yıldönümü etkinleri kapsamında, 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisi açıldı.Kütahya Valiliği tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın kurtuluşun 99. yıldönümü etkinleri kapsamında, 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergide Milli Mücadele dönemi temalı 34 adet fotoğraf sergileniyor.Ağustos ayının Türk tarihinde zaferlerle dolu olduğunu söyleyen Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, “Ağustos ayı Türk tarihi için zaferler ayı. Malazgirt başta olmak üzere zaferlerimizin bol olduğu bir ay. 30 Ağustos ise Kütahyamız için önemli bir ay. Biz 30 Ağustosu kurtuluş günü olarak da kabul ediyoruz. Sakarya Savaşı dahil birçok savaş var Kurtuluş Savaşı içinde İnönü Savaşları, Büyük Taarruz. Biz gençler olarak bunların bilinmesini istiyoruz. Amacımız etkinlikleri artırarak gençlerimizin dedelerine layık bir torun olmalarını sağlamak” dedi.

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