Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - YOZGAT

- Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenden görüntüler - Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan görüntü - İstiklal Marşı'nın okunması - Tarih Öğretmeni Sabit Akyol'un konuşmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzKAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kayseri, Niğde, Yozgat , Nevşehir, Kırıkkale, Sivas ve Kırşehir'de anıldı.Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunup bayrak yarıya indirildi.Anma etkinliklerine Kayseri Lisesinde devam edildi. - NiğdeNiğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Vatandaşların da katıldığı törende siren çalındı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. - Yozgat Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri altında Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Tarih öğretmeni Sabit Akyol'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okumasıyla tören sona erdi. - NevşehirNevşehir'de, Hükümet Konağı önündeki törende, Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Kültür, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Albay Ercan Altın, vali ve belediye başkan yardımcıları, daire müdürler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı. - KırıkkaleKırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldığı, şiirlerin okunduğu tören, Atatürk konulu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - SivasSivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Vali Ayhan, şeref defterini imzaladı, beraberindekilerle Atatürk Kongre Müzesi'nde, Atatürk konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.Tören, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki anma programıyla devam etti. - KırşehirCacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende, sirenlerin çalmasıyla çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler de saygı duruşunda bulundu.CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve daire müdürlerinin katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Cacabey Meydanı'ndaki törenin ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi. Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından okul öğretmenlerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
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