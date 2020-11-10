Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - YALOVA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - YALOVA



: - Alandan detay görüntüler - Çelenk sunumundan detay - Saygı duruşunda bulunanlardan detay görüntüler - Araçtan inerek ailece saygı duruşunda bulunanlardan detay - Serginin gezilmesinden detaylarYALOVA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Yalova 'da törenle anıldı. Yalova 'daki tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un çelenkleri sunmasının ardından, saatler 9'u 5 geçe sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçildi.Alanda bulunanlar ile yollarda seyir halindeki araçlarından inen vatandaşlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.İstiklal Marşının okunmasının ardından anma programı, Kent Müzesindeki Atatürk konulu serginin gezilmesiyle devam etti.Raif Dinçkök Kültür Merkezindeki etkinlikle son bulan törene, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Gaziler Saygı Duruşu Siyasi Parti 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement