Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Ulus Meydanı - ANKARA
- Ulus Meydanı - Siren seslerinin duyulmasıyla hayatın durması - Saygı duruşu - Sirenlerin durmasıyla trafiğin normale dönmesiBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Ulus Meydanında tören düzenlendiANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Ulus Meydanında tören düzenlendi.
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