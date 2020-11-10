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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - TUNCELİ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - TUNCELİ

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Tunceli Tunceli 'de de Valilik bahçesinde gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Program sonunda Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, Anafatma Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım Resim Sergisi'ni gezdi.Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

General Saygı Duruşu Öğrenciler 

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