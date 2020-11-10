Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - TRABZON

- Tören alanından detaylar - Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Türk bayrağının yarıya indirilmesi - dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi TRABZON (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Trabzon 'da düzenlenen törenle anıldı.
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