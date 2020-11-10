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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİVAS

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİVAS

- Çelenk sunma töreninden görüntü - Siren çalması ve vatandaşların saygı duruşunda bulunması - Vali Salih Ayhan ve beraberlerindekilerin Atatürk konulu resim sergisinin açılışını yapmasıSİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sivas 'ta anıldı. Sivas 'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Vali Ayhan, daha sonra şeref defterini imzaladı.Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kongre Müzesi'nde, Atatürk konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.Tören, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki anma programıyla devam etti.

General Saygı Duruşu Resim Sergisi 

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