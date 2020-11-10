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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ŞIRNAK

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ŞIRNAK

- İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu - Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması - Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen törenden detaylar - Resim sergisiBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzŞIRNAK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Şırnak Valiliği bahçesinde yapılan törende Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonunda devam eden programda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan konuşma ve sinevizyon gösterimi yapıldı.Öğrenciler "10 Kasım ve Atatürk" konulu oratoryo gösterisi yaptı, şiirler okudu.Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

General Saygı Duruşu Sivil Toplum Öğrenciler Rtürk 

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