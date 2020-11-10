Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ŞANLIURFA

- Törenden detaylar - Saygı duruşunda bulunulması - İstiklal Marşı'nın okunmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzŞANLIURFA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde törenle anıldı.Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.
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