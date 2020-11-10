Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Özalp - VAN

- 10 kasım programı genel görüntüsü - Çelenk sunma görüntüsü - Halk Eğitimde düzenlenen programın genel görüntüsüBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saat 9.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Özalp Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Program, Atatürk'ün sevdiği şiirler ve türkülerin öğrencilerden oluşan koro tarafından söylenmemesinin ardından Atatürk'ün hayatı ile ilgili hazırlanan slayt gösterisinin izlenmesiyle son buldu.Anma törenine, Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Emniyet Amir Vekili Bayram Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
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