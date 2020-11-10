Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ORDU

- Siren çalması - Saygı duruşunda bulunulması - İstiklal Marşı okunması - Öğretmen Ayhan Karakoç'un günün anlamını belirten konuşması - Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekilmesi ve çiçek bırakılmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzORDU - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Ordu 'da anıldı.
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