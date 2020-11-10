Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - NİĞDE

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Siren çalınması - Saygı duruşunda bulunulması - İstiklal Marşı'nın okunmasıNİĞDE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Niğde 'de anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım