Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MUŞ

- Törene katılan protokol - Anıta çelenk sunumu - Siren sesinin duyulması - Saygı duruşu - İstiklal Marşı'nın okunmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzMUŞ (AA) - Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Malazgirt ilçesinde törenle anıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulmasıyla başladı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren çaldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Tören, Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Özlem Gönül Hatipoğlu'nun günün anlam ve önemini belirttiği konuşmayla son buldu.Törene, Kaymakam Emre Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Çağrı Akar, İl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Okay Suna, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım